С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова

16:52, 22 сентября 2020, ПАИ

22 сентября первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приняла участие в пленарном заседании областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ. Мероприятие приурочено к 30-летию со дня основания Общероссийского профсоюза образования, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вера Емельянова поздравила работников профсоюзной организации со знаменательной датой от имени главы региона Михаила Ведерникова и выразила им слова признательности и благодарности за преданность профессии. «Эта организация нужна людям. Профсоюзы образования — один из самых активных институтов в нашем регионе и один из самых эффективных в плане решения социальных задач. Несмотря на то что времена меняются, меняются также методы и формы работы, задачи организации остаются неизменными: защищать свою любимую профессию. И вы с этим непременно справляетесь», — отметила вице-губернатор.

В продолжение мероприятия Вера Емельянова вручила ряду членов профсоюзов благодарственные письма администрации Псковской области за особые успехи, добросовестный труд и личный вклад в развитие профессионального движения. Председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева была удостоена Почетной грамоты губернатора Псковской области.

Наталья Горбачева поблагодарила руководство региона за особое внимание к профсоюзам. «Признание губернатора — это большая заслуга нашей организации и наша с вами общая победа», — отметила она. Председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки также вручила вице-губернатору юбилейный альбом и памятный подарок.

После завершения торжественной части заседания участники заслушали выступления докладчиков и обсудили ряд актуальных вопросов.

Отметим, в своих выступлениях губернатор Псковской области Михаил Ведерников неоднократно подчеркивал, что профсоюзы убедительно доказали свою значимость и умение идти в ногу со временем, а их конструктивное взаимодействие с региональной администрацией позволяет максимально эффективно решать актуальные вопросы представителей различных профессий.

Профсоюз работников образования и науки при содействии региональной администрации активно защищает интересы педагогов Псковской области. Мнение общественников учитывается при рассмотрении различных вопросов, в частности при внедрении и доработке системы дистанционного образования во время действия ограничительных мероприятий из-за распространения COVID-19.