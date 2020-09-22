Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе

17:04, 22 сентября 2020, ПАИ

Неизвестную ранее пленку со съемок фильма Тарковского «Андрей Рублев» выставили на аукцион, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Кинолетопись снималась весной-летом 1965 года и весной 1966 года вблизи церкви Покрова на Нерли во Владимире, а затем в Изборске.

«Это уникальное событие в истории отечественной киноистории: появление ранее неизвестной пленки-кинолетописи, которая была сделана на съемочных площадках фильма «Андрей Рублев». Пленка никогда не демонстрировалась публично», - рассказали в аукционном доме. При этом с пленки нельзя отпечатать копии для показа.

Любительский фильм включает в себя три бобины общим хронометражем 33 минуты 4 секунды. Актеры Анатолий Солоницын, Михаил Кононов, Иван Лапиков, Юрий Назаров и сам режиссер словно не замечают камеры. «Режиссер Андрей Тарковский и поэт Николай Глазков (который сыграл «летуна Егорку») катаются на лодочке на озере, Тарковский ездит на лошади», - говорят в организации.

Аукцион, на котором выставят неизвестную ранее пленку-кинолетопись, состоится 6 октября.