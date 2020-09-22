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Общество

В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца

Фото: pskov.ru.

В Псковском районе ввели в эксплуатацию после капитального ремонта мост через реку Кебца. Он располагается на 25-м километре трассы Подборовье — Лопатово — Боровичи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, мост был построен в 1978 году и не отвечал требованиям по безопасности, в неудовлетворительном состоянии находился и подъезд к мосту.

Фото: pskov.ru.

Ремонт выполнила организация «Автомобильные дороги Пскова». После капремонта длина моста составляет 33 метра. Пролетное строение состоит из пяти железобетонных балок. Мостовое полотно выполнено из асфальтобетона, имеет две полосы движения, тротуары с двух сторон, барьеры и перила. Отремонтированный участок дороги заасфальтирован. Таким образом обеспечено безопасное движение как для автомобилей, так и для пешеходов.

Фото: pskov.ru.

Стоимость работ составила 50,9 миллиона рублей. Деньги выделили из областного бюджета.

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