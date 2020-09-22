Похитителям пенсионных накоплений псковичей дали условные сроки

19:02, 22 сентября 2020, ПАИ

Похитителям пенсионных накоплений псковичей дали условные сроки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Приговор суда вступил в силу в отношении двух молодых людей в возрасте 23 и 24 лет, а также их 37-летней соучастницы, которая использовала прежний опыт работы в службе судебных приставов и спланировала хищение денег со счетов социально незащищенных граждан.

В зависимости от действий каждого злоумышленники признаны виновными в совершении мошенничества в крупном и особо крупном размерах (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), в сборе сведений, составляющих банковскую тайну, из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 183 УК РФ) и в изготовлении с целью использования заведомо подложного документа (ч. 1 ст. 327 УК РФ). Кроме того, одному из обвиняемых вменено незаконное образование юридического лица через подставное лицо (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

В 2018 году злоумышленники предоставили в Управление Федеральной службы судебных приставов РФ по Псковской области сфабрикованные исполнительные документы, якобы выданные мировым судьей, и похитили пенсионные начисления с расчетных счетов троих пожилых людей и сироты-инвалида. Затем они обналичили деньги через счета третьих лиц, специально открытые для этих целей. В общей сложности «банда» украла три миллиона рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности региональных управлений МВД и ФСБ во взаимодействии со службой безопасности УФССП России по Псковской области, подозреваемые задержаны при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе предварительного расследования они признали себя виновными и добровольно возместили потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме.

Псковский городской суд назначил виновным наказание от 3 до 4 лет лишения свободы условно.