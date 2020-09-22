0
19:35
Тёплая и солнечная погода ожидается в Псковской области 23 сентября
17:49
В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца
17:23
Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева
17:04
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
16:52
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
16:15
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
16:14
В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября
Еще новости
Общество

3,5 тысячи учителей в Псковской области получат надбавку за классное руководство

Почти 3,5 тысячи учителей в Псковской области получат надбавку за классное руководство. Об этом на совещании 22 сентября сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Он пояснил, что начисление федеральной выплаты в размере пяти тысяч рублей должно производиться всем классным руководителям независимо от наполняемости класса. То же касается наставников классов в малокомплектных школах. Если педагог проводит работу сразу в нескольких классах, выплата ему не может быть назначена более 10 тысяч рублей в месяц. Деньги за сентябрь поступят учителям в ближайшее время.

Встречу с руководителями органов местного самоуправления, с директорами школ и председателями родительских комитетов в режиме видео-конференц-связи организовали для получения обратной связи по вопросам организации образовательного процесса в сложившейся эпидемической обстановке.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что сверхзадача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы сохранить очный режим работы школ и организаций дополнительного образования.

«Активная профилактическая работа продолжается. В школах мы обязаны показать образец выполнения всех противовирусных рекомендаций. У нас для этого имеется большой инструментарий: маски, антисептики, ежедневная и повсеместная термометрия, средства для обеззараживания воздуха и прочее. Небрежности в отношении соблюдения этих правил быть не должно», – подчеркнула Вера Емельянова.

Также она акцентировала внимание участников совещания на важности максимально широкой и своевременной вакцинации детей и персонала образовательных организаций от гриппа и пневмококковой инфекции.

На совещании обсудили и организацию бесплатного горячего питания в школах для учеников начальной школы. Александр Седунов сообщил, что с начала учебного года горячим питанием в области охвачено около 29 тысяч детей. Меню в каждой школе согласовано с родительскими комитетами и находится на их контроле. При необходимости в список блюд и организацию питания могут вноситься корректировки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Тёплая и солнечная погода ожидается в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2020
Тёплая и солнечная погода ожидается в Псковской области 23 сентября
В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца
22 сентября 2020
В Псковском районе отремонтировали мост через реку Кебца
Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева
22 сентября 2020
Псковичи активно прививаются от гриппа — Ираида Сивачева
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
22 сентября 2020
Снятую в Изборске кинолетопись Тарковского продадут на аукционе
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
22 сентября 2020
С 30-летием профсоюза работников образования и науки РФ представителей региональной организации поздравила Вера Емельянова
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
22 сентября 2020
Все о вакцинации от гриппа — ПАИ-live с Ираидой Сивачевой (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября
22 сентября 2020
В Псковской области заочный этап конкурса «Причудский пирог» завершится 4 октября
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания
22 сентября 2020
ФОТОФАКТ: В Великих Луках устанавливают памятный знак к 25-летию воздухоплавания

Идет загрузка...