3,5 тысячи учителей в Псковской области получат надбавку за классное руководство

19:22, 22 сентября 2020, ПАИ

Почти 3,5 тысячи учителей в Псковской области получат надбавку за классное руководство. Об этом на совещании 22 сентября сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Он пояснил, что начисление федеральной выплаты в размере пяти тысяч рублей должно производиться всем классным руководителям независимо от наполняемости класса. То же касается наставников классов в малокомплектных школах. Если педагог проводит работу сразу в нескольких классах, выплата ему не может быть назначена более 10 тысяч рублей в месяц. Деньги за сентябрь поступят учителям в ближайшее время.

Встречу с руководителями органов местного самоуправления, с директорами школ и председателями родительских комитетов в режиме видео-конференц-связи организовали для получения обратной связи по вопросам организации образовательного процесса в сложившейся эпидемической обстановке.

Первый вице-губернатор Вера Емельянова отметила, что сверхзадача сегодняшнего дня состоит в том, чтобы сохранить очный режим работы школ и организаций дополнительного образования.

«Активная профилактическая работа продолжается. В школах мы обязаны показать образец выполнения всех противовирусных рекомендаций. У нас для этого имеется большой инструментарий: маски, антисептики, ежедневная и повсеместная термометрия, средства для обеззараживания воздуха и прочее. Небрежности в отношении соблюдения этих правил быть не должно», – подчеркнула Вера Емельянова.

Также она акцентировала внимание участников совещания на важности максимально широкой и своевременной вакцинации детей и персонала образовательных организаций от гриппа и пневмококковой инфекции.

На совещании обсудили и организацию бесплатного горячего питания в школах для учеников начальной школы. Александр Седунов сообщил, что с начала учебного года горячим питанием в области охвачено около 29 тысяч детей. Меню в каждой школе согласовано с родительскими комитетами и находится на их контроле. При необходимости в список блюд и организацию питания могут вноситься корректировки.