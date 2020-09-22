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Общество

Бесплатную вакцину от COVID-19 предложил Путин сотрудникам ООН

Президент РФ Владимир Путин заявил в выступлении, которое транслировалось в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), что Россия готова предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», – заявил Путин.

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