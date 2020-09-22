Бесплатную вакцину от COVID-19 предложил Путин сотрудникам ООН

19:42, 22 сентября 2020, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин заявил в выступлении, которое транслировалось в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН), что Россия готова предоставить вакцину «Спутник-V» для сотрудников ООН. Об этом пишет ТАСС.

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников Организации и ее подразделений», – заявил Путин.