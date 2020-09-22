Житель Петербурга случайно убил приятеля на охоте в Псковской области
Житель Санкт-Петербурга случайно убил приятеля на охоте в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе СУ СК РФ.
Опочецкий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего петербуржца, который подозревается в причинении смерти по неосторожности.
Из материалов уголовного дела следует, что с наступлением темноты 19 сентября трое товарищей вышли на незаконную охоту на лося в Опочецком районе. Нарушая правила обращения с оружием, подозреваемый произвел прицельный выстрел из карабина в сторону неясно видимой цели, смертельно ранив в живот своего приятеля. От полученного ранения последний мужчина на месте.
Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.