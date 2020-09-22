Россельхозбанк презентовал псковичам новый карточный продукт «СВОЯ карта»

21:02, 22 сентября 2020, ПАИ

Россельхозбанк запустил новый карточный продукт «СВОЯ карта», предлагающий дополнительные преимущества по привилегиям. Теперь СВОЯ карта доступна всем жителям Псковской области.

Как отметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов, новый базовый карточный продукт «СВОЯ карта» является комплексным и содержит широкий перечень выгодных предложений. «СВОЯ карта содержит максимально выгодные условия обслуживания. В частности, владельцы этих карт имеют возможность выбрать дополнительные привилегии с кешбэком на все товары и услуги до 15 %», – подчеркнул Дмитрий Алемасов.

Основным преимуществом «СВОЕЙ карты» является возможность выбора одной из двух опций – «Кешбэк на все» и «Выбери свой кешбэк». В рамках опции «Кешбэк на все» на бонусный счет клиента начисляется кешбэк до 4 % от суммы покупок по карте. А при подключении опции «Выбери свой кешбэк» клиент будет получать до 15 % кэшбэка по всем операциям в одной из 20 категорий на выбор клиента (театр и кино, рестораны, такси и прочие товары и услуги). Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. При этом для «СВОЕЙ карте» предусмотрено бесплатное снятие наличных как с кредитной, так и с дебетовой карты. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте банка на странице «СВОЕЙ карты». Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

«СВОЯ карта» может быть подключена к одной из трех платежных систем – Mastercard, Visa, МИР, также возможна привязка к платежным кошелькам – кобейджинговые МИР-Unionpay и МИР-JCB. Для держателей «СВОЕЙ карты» на базе платежной системы Mastercard предусмотрен приятный бонус с 01.09.2020 до 31.10.2020: +1 % ко всем начислениям кешбэка по карте вне зависимости от подключенной опции и других параметров.

«СВОЯ карта» сразу стала основным, локомотивным карточным продуктом Россельхозбанка. Держатели «СВОЕЙ карты» смогут быстрее и безопаснее воспользоваться всеми преимуществами продуктов для физических лиц, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. «СВОЯ карта» полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не предусмотрена. Карта может быть как кредитной, так и дебетовой. По обоим типам карт предусмотрено начисление кешбэка в виде бонусных баллов программы лояльности «Урожай».