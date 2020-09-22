Миронов предложил ввести смертную казнь для педофилов

21:19, 22 сентября 2020, ПАИ

Фото: пресс-служба партии «Справедливая Россия»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил действовать в отношении педофилов радикально – установить смертную казнь на законных основаниях за тяжкие преступления против несовершеннолетних, сообщила пресс-служба лидера «Справедливой России» РИА Новости.

В последнее время участились преступления в отношении детей, а наказание остается тем же и не исправляет натуры насильников. Например, в Рыбинске были изнасилованы и убиты две сестры восьми и 13 лет. До этого ужасного злодеяния убийца был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Миронов напомнил о своем предложении (введении смертной казни) спустя год. Ранее он предлагал ввести эту справедливую меру после случая зверской расправы над девятилетней девочкой в Саратове.

«Но тогда действовал мораторий на эту исключительную меру наказания. После внесения поправок в Конституцию наша страна более не обязана выполнять принятые на себя международные обязательства, вступающие в противоречие с Основным законом России, который предусматривает смертную казнь», – заявил Миронов.

Также парламентарий заметил, что наказание в виде лишения свободы никак не повлияло на намерения и дальнейшие действия рыбинского убийцы – он снова совершил страшное преступление.

«Прозвучали предложения о реестре педофилов. Считаю, что от таких полумер толку не будет», – отметил политик.

Миронов напомнил, что во фракции «Справедливой России» законопроект о химической кастрации извращенцев уже разработан был несколько лет назад. Такое наказание применимо к педофилам в большинстве европейских стран. С 2018 года оно действует в Казахстане.

В России такую меру применяют к сексуальным преступникам, признанным невменяемыми.

«Беда в том, что большинство маньяков в медицинском плане вполне нормальные люди, да и внешне их поведение ничем не выделяется. Чтобы предотвратить новые жертвы, защитить наших детей, нужны радикальные решения. Пока же мы обречены ждать новой трагедии, чтобы в очередной раз выразить свое возмущение и бессилие», – подытожил Миронов.