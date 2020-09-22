Наплавной мост через Пскову порадует псковичей и туристов

22:06, 22 сентября 2020, ПАИ

Наплавной мост через реку Пскову решили установить в качестве переправы для удобства перемещения туристов и местных жителей, сообщил псковский архитектор Владимир Шуляковский на своей странице в Facebook.

На заседании высказывались различные варианты организации дополнительной пешеходной переправы через Пскову. Один из них подразумевал под собой обращение к опыту предков, а именно к созданию наплавного (или плашкоутного) моста. Структура такого моста не является капитальным сооружением, что позволяет ему не нарушать ни реальных исторических панорам, ни бумажных ограничений, постановлений и регламентов.

Плавучий мост одновременно возродит историческую традицию и послужит увлекательным аттракционом для туристов. Остается решить вопросы, как переправа будет функционировать во время изменения уровня воды в реке. Это можно спрогнозировать на основе изучения результатов многолетних метеонаблюдений.