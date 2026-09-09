В Псковском музее представили шедевр Владимира Серова из собрания Русского музея

20:59, 09 сентября 2026, ПАИ

Выставка одного шедевра из коллекции Русского музея открылась в рамках акции «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья» в Псковском музее-заповеднике в среду, 9 сентября. В картинной галерее представлено масштабное полотно Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» (1945), сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

«Я бесконечно счастлива, что Псков оказался в числе первых участников проекта «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья». Этот проект даёт огромные возможности. Нашей картинной галерее очень не хватало такого сюжета, связанного с именем Александра Невского. Псков имеет свою удивительную историю, и хочется через материальный предмет культуры это подчеркнуть. Приезд таких сокровищ только усилит позиции Серебряного ожерелья на туристической карте», – отметила Светлана Мельникова, генеральный директор Псковского музея.

Масштаб полотна – 288 × 490 см. Картина относится к числу произведений, которые Русский музей представляет за пределами своих стен лишь в исключительных случаях. «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» возвращается во Псков спустя 31 год: картина экспонировалась в 1995 году.

«Для нас было важно определить тему, которая сегодня нужна Пскову, Северо-Западу и России в целом. Светлана Евгеньевна Мельникова сразу сказала: «Нужен Александр Невский». Фигура Александра Ярославича – стержневая для истории России. И она особенно сплачивает наши города, Петербург и Псков. В Пскове он совершил главные деяния своей жизни, сохранившие нашу страну, государственность, православную веру наших северо-западных рубежей. Для Санкт-Петербурга Александр Невский – святой покровитель. Владимир Серов начал писать эту картину в блокадном Ленинграде в 1943 году, а закончил уже после Великой Победы, во второй половине 1945 года. Промыслительно, что на картине изображено уже не Ледовое побоище, а победа. Это невероятная аллюзия на любые трудные времена для нашей страны, времена испытаний, и сегодня эта картина утверждает неизбежность нашей победы», – поделилась генеральный директор Русского музея Алла Манилова.

Шедевр Владимира Серова посвящён одному из ключевых событий отечественной истории – торжественному возвращению князя Александра Невского в Псков после победы русского войска над рыцарями Ливонского ордена в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года. Художник изображает не само сражение, а долгожданную встречу победителей: князь и его дружина под победными священными знамёнами с образами Спаса Нерукотворного и Георгия Победоносца въезжают в освобождённый город, где их с ликованием встречают жители.

Произведение стало своеобразным продолжением созданной Владимиром Серовым в блокадном Ленинграде картины «Ледовое побоище» (1942), где была изображена сама битва на льду Чудского озера.

Работая над «Въездом Александра Невского во Псков после Ледового побоища», художник опирался на прославленные образцы русской исторической живописи, прежде всего на полотна Василия Сурикова. В фигуре князя также чувствуется влияние образа, созданного актёром Николаем Черкасовым в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский».

Одной из целей создания полотна было обращение к памяти Александра Невского как воина-победителя.

При поддержке Росконцерта и Министерства культуры Российской Федерации специально к открытию выставки состоится концерт «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья». 9 сентября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучат два инструментальных концерта Сергея Прокофьева и кантата «Александр Невский» в семи частях. На сцену выйдут пианист Дмитрий Маслеев, скрипач Михаил Усов, меццо-сопрано Екатерина Курбанова, Академический хор Санкт-Петербургской консерватории и Губернаторский симфонический оркестр Псковской области. За дирижёрским пультом заслуженный артист России Дмитрий Воронцов.

Выставка одного шедевра Владимира Серова «Въезд Александра Невского во Псков после Ледового побоища» в картинной галерее Псковского музея-заповедника (Псков, улица Некрасова, 7) продлится до 9 декабря.

С 2012 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина реализуется культурно-туристский проект «Серебряное ожерелье России», направленный на развитие культуры и культурного туризма во всех 11 регионах Северо-Запада.

В рамках этого проекта Русский музей запустил акцию «Музейные жемчужины Серебряного ожерелья». Это совместная инициатива Русского музея и полпредства Президента Российской Федерации, в ходе которой в каждом центре округа будет представлена выставка одного шедевра из коллекции крупнейшей сокровищницы русского искусства. Проект начался с выставки в Тихвине, где в Государственном мемориальном доме-музее Н. А. Римского-Корсакова был представлен шедевр Ильи Репина «Портрет Н. А. Римского-Корсакова» (1893). В презентационно-выставочном центре музея «Кижи» в Петрозаводске до 8 октября продолжает работу выставка шедевра Ильи Репина «Садко» (1876).