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Культура

Юрий Сорокин станет гостем программы «Минкульт»

Руководитель обувной фабрики Nordman, депутат Законодательного Собрания Псковской области Юрий Сорокин станет гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Поводом для разговора о культуре послужило увлечение гостя музыкой, поэтому ведущие Елизавета Славятинская и Александр Боярков посвятят беседу теме музыки в жизни человека.

Фото: ПАИ

Гитара и фортепиано: как детские увлечения остаются с нами на всю жизнь? Пластинки юности: какие песни переносят в прошлое и почему русский рок объединяет поколения? Бизнес и творчество: какие личные качества объединяют предпринимателя и музыканта? Полезно для здоровья: помогает ли музыка справляться со стрессом? «Танец рыцарей» и «Битлз»: что хочется играть для души? Нейрокомпозиторы: какое будущее ждёт музыкальное творчество?

Об этом и не только слушайте в эфире программы «Минкульт» в 14:00. Видеотрансляция – на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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