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Кашу из топора сварят на фестивале в Псковской области

Фестиваль-турнир сказителей и рассказчиков «Погружение в мир сказки. Лесная коллаборация» пройдёт на базе отдыха «Алоль» в Пушкиногорском районе Псковской области с 18 по 19 сентября. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив, его главная цель заключается в сохранении и развитии искусства народных сказителей, поддержке мастерства рассказчиков. Об этом рассказала режиссёр-постановщик фестивальных программ творческого проекта Светлана Васильева в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).

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Заезд участников и проведение мастер-классов запланированы на 18 сентября, а сам турнир состоится 19 сентября. В рамках мероприятия заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца «Русские узоры» представит сказку под названием «Русский солдат умом и силой богат», где будет собрано около четырёх псковских сказаний.

Организаторы обещают самую настоящую гастрономическую феерию – в финале сказки сварят самую настоящую кашу из топора силами всех участников.

Всего планируется участие около 250 человек, в том числе из Псковской области, Москвы и Карелии. «Турнир – это, конечно же, соревнование. И несмотря на сказку, несмотря на доброе, прекрасное профессиональное жюри, соревнование всё-таки будет. Во второй фестивальный день, 19-го числа, участники фестиваля представят свои программы, спектакли, рассказы и сказки», – отметила Светлана Васильева.

Фестиваль тематически будет приурочен к Году единства народов России. Автор проекта – Инна Зуб. Все любители сказок могут приехать в Пушкиногорский район, чтобы послушать, посмотреть и вспомнить добрые моменты.

Ранее сообщалось, что музей-заповедник «Изборск» приглашает детей и взрослых на музейную программу «Мастерская Царевны-лягушки».

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