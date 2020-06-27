Новая процедура формирования правительства внесена Путиным в Госдуму

22:19, 22 сентября 2020, ПАИ

Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции, в частности о новой процедуре формирования кабмина,сообщает РИА «Новости».

Как сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, премьера, его заместителей и федеральных министров, кроме силовиков, будет назначать президент после утверждения кандидатов Госдумой.

Кандидатуру премьера выдвигает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства. Президент обязан их назначить, но вправе в последующем отстранить любого. Сделать это он сможет без роспуска всего кабинета.

Крашенинников отметил, что «новая процедура формирования правительства более прозрачная, поскольку утверждение всех членов правительства будет происходить публично. Будущие министры, к примеру, должны сначала подтвердить в Государственной Думе свою компетентность, ответить на вопросы депутатов, прежде чем будут утверждены на должность».

По словам Крашенинникова, «внесенные законопроекты были подготовлены при участии сопредседателей рабочей группы по поправкам в Конституцию». Также он уточнил, что Дума рассмотрит их в осеннюю сессию.

Помимо этого, в президентском пакете содержатся проекты, касающиеся деятельности Конституционного суда, ФСБ, внешней разведки, прокуратуры, уполномоченного по правам человека, и ряд других документов.