Евгений Зиничев предложил увеличить количество пожарных извещателей в частных домах

22:38, 22 сентября 2020, ПАИ

22 сентября министр МЧС России Евгений Зиничев провел в Пскове выездное координационное совещание по вопросам готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Псковской области к действиям по предназначению, сообщают в пресс-службе МЧС России.

Совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым глава ведомства обсудил текущую обстановку, а также готовность региона к отопительному сезону 2020-2021 годов.

Открывая совещание, Евгений Зиничев подвел итоги работы МЧС России в регионе. Так, выяснилось, что в текущем году пожарно-спасательные подразделения области совершили 6 432 выезда, в том числе на тушение пожаров – 3 771, на ДТП – 497, для оказания помощи населению – 133.

В 2020 году подтоплений населенных пунктов на территории субъекта удалось избежать. Также в регионе уменьшилось количество и площадь лесных пожаров: 81 очаг на площади 93 га, в 2019 году – 200 очагов на площади 432,5 га. Кроме того, отмечено снижение числа техногенных пожаров. В 2020 году зафиксированы 3 784 техногенных пожара, за аналогичный период 2019 года – 5 212 пожаров, то есть снижение составляет 27,4 %.

Вместе тем количество погибших и травмированных людей на пожарах в Псковской области остается выше средних показателей по стране. В 2019 году в Псковской области количество погибших при пожарах на 100 тысяч населения – 11,67 человека, а в Российской Федерации - 5,83 человека.

«Основными причинами пожаров остаются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и электрооборудования. Как показывает статистика, в основном пожары происходят в социально незащищенных семьях», – сказал министр.

Евгений Зиничев поручил подразделениям РСЧС усилить работу по профилактике техногенных пожаров, обратив особое внимание на многодетные и социально незащищенные семьи, проживающие в домах с печным отоплением.

«С 2013 года установлены 5 382 извещателя в 1 342 домовладениях, в 2020 году запланирована установка 8 000 извещателей. Для снижения числа погибших и травмированных при пожарах в регионе требуется кратно увеличивать количество домовладений, оборудованных пожарной сигнализацией», – отметил Евгений Зиничев.

Подводя итоги совещания, Евгений Зиничев отметил значимость совершенствования работы ЕДДС, готовность сил и средств РСЧС к реагированию на аномальные для данного региона явления.