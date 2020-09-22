Начальнику ГУ МЧС Валерию Филимонову присвоено почетное звание
22 сентября в рамках рабочего визита министр Евгений Зиничев торжественно вручил начальнику Главного управления МЧС России по Псковской области Валерию Филимонову почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации», сообщают в пресс-службе МЧС России Псковскому агентству информации.
Евгений Зиничев провел в Пскове выездное совещание совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, где они обсудили вопросы готовности органов управления, а также сил и средств российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области.