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Общество

Начальнику ГУ МЧС Валерию Филимонову присвоено почетное звание

Фото: ПАИ

22 сентября в рамках рабочего визита министр Евгений Зиничев торжественно вручил начальнику Главного управления МЧС России по Псковской области Валерию Филимонову почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации», сообщают в пресс-службе МЧС России Псковскому агентству информации. 

Евгений Зиничев провел в Пскове выездное совещание совместно с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, где они обсудили вопросы готовности органов управления, а также сил и средств российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Псковской области.

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