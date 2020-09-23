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Общество

«Везёт» так везёт! - Игорь Смирнов станет гостем ПАИ-live в 10:00

Фото ПАИ.

Число жителей Псковской области, которые пользуются такси, растет ежедневно. «Наши люди в булочную на такси не ездят» - цитата из любимой комедии потеряла актуальность. Псковичи ездят на такси и в магазины, и на работу, и в гости, и даже в соседние города и регионы.

Такси «Везет» - один из самых востребованных в Псковской области сервисов поездок. Какие требования предъявляются к машинам такси и их водителям? Как чаще вызывают такси — по телефону или через приложение? Какие точки вызова становятся все популярнее? Кто главный клиент такси? Об этом и многом другом мы поговорили с одним из экспертов в этой сфере - региональным директором сервиса заказов поездок «Везёт» по Северо-западу Игорем Смирновым.

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