«Везёт» так везёт! - Игорь Смирнов станет гостем ПАИ-live в 10:00

06:58, 23 сентября 2020, ПАИ

Число жителей Псковской области, которые пользуются такси, растет ежедневно. «Наши люди в булочную на такси не ездят» - цитата из любимой комедии потеряла актуальность. Псковичи ездят на такси и в магазины, и на работу, и в гости, и даже в соседние города и регионы.

Такси «Везет» - один из самых востребованных в Псковской области сервисов поездок. Какие требования предъявляются к машинам такси и их водителям? Как чаще вызывают такси — по телефону или через приложение? Какие точки вызова становятся все популярнее? Кто главный клиент такси? Об этом и многом другом мы поговорили с одним из экспертов в этой сфере - региональным директором сервиса заказов поездок «Везёт» по Северо-западу Игорем Смирновым.