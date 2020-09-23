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Общество

Лекарства в России подорожали почти на 9%

В августе в России цены на лекарства и медизделия выросли на 8,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тенденцию зафиксировала Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), пишет газета «Известия».

В частности, отдельные лекарства подорожали более чем на 20%: йод прибавил в цене в среднем 29%, линекс — 28%, ртутный медицинский термометр — 27%. Сильно подорожали бинты (на 19%), настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин (по 18%), аспирин (16%), лоратадин (15%), валидол и сульфацетамид (по 14%), поливитамины (10-13% в зависимости от состава), корвалол (11%).

Цены на бромгексин и индапамид выросли на 8%, таурин и альмагель — на 7%.

Эксперты связывают удорожание лекарств с девальвацией рубля. Из-за изменения курсов валют выросли в цене лекарства зарубежного производства и импортные субстанции для изготовления отечественных препаратов. Также влияние оказало введение обязательной маркировки лекарств с 1 июля — производителям пришлось потратиться на дополнительное оборудование, и эти расходы в конечном счете легли на потребителей, рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Он добавил, что, кроме того, росту цен способствовал ажиотажный спрос на некоторые препараты на старте пандемии коронавируса.

«Сошлось несколько факторов, поэтому подорожание оказалось таким заметным. Можно ожидать, что до конца года рост цен составит еще до 10%», - рассказал Николай Беспалов.

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