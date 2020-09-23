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Общество

Производство пива в России может сократиться на треть

В России пиво подорожает на 10-25%, а объемы его производства сократятся на треть, прогнозируют опрошенные участники рынка. Такое может случиться в том случае, если правительство примет решение о введении системы маркировки напитка, сказано в обращении Ассоциации производителей пива в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению производителей, в России нелегальный рынок пива не такого объема, чтобы была необходимость в системе прослеживаемости. Эксперты уверены, что даже если маркировку внедрят, акцизные поступления в бюджет не вырастут. Проблем с контрафактной пенной продукцией также не существует: количество отравлений при употреблении пива ничтожно, для производства напитка используют натуральное дорогостоящее сырье и материалы, а технология изготовления напитка сложная и длительная. В итоге подделывать его невыгодно, указывают участники рынка.

Директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил, что после введения маркировки объем производства пива в РФ может сократиться на треть. По его словам, оборудование, которое используют для идентификации товаров марками или чипами, снижает скорость производственных линий на заводах на 30%.

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