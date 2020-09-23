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Общество

ВТБ обеспечил возможность оплаты услуг ОАО «РЖД» по QR-кодам через СБП

Банк ВТБ и ОАО «РЖД» реализовали возможность расчетов за предоставленные терминально-складские услуги через систему быстрых платежей Банка России (СБП) с использованием динамического QR-кода. Применение новой технологии дает возможность клиентам ОАО «РЖД» оплатить заказ с помощью новой технологии бесконтактной оплаты, не используя банковскую карту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка.

Теперь клиентам транспортной компании достаточно выбрать способ оплаты по СБП, отсканировать с помощью камеры смартфона появившийся на дисплее терминала динамический QR-код и подтвердить проведение платежа в мобильном приложении своего банка. Вводить данные по сумме или реквизитам платежа не требуется, так как QR-код уже содержит всю необходимую информацию.

«Новое решение по оплате терминально-складских услуг через систему быстрых платежей Банка России (СБП) предоставляет возможность заказчикам услуг ОАО «РЖД» выбирать для себя максимально комфортный и безопасный способ расчетов. Компания, в свою очередь, получает возможность снизить операционные и комиссионные расходы на организацию приема безналичных платежей», – отметила советник первого заместителя президента - председателя правления, старший вице-президент банка ВТБ Виктория Ванурина.

«Развивая новые услуги для наших клиентов, мы стараемся реализовать как можно больше современных способов оплаты, которые отвечают новым требованиям к безопасности расчетов. И сегодня мы рады объявить о запуске нового пилотного проекта по внедрению возможности оплаты через систему быстрых платежей Банка России», – подчеркнул заместитель начальника дирекции по экономике Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом и финансам ОАО «РЖД» Дмитрий Ананашин.

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