5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области
За сутки в Псковской области еще 25 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных достигло 5244. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Также сообщается, что в регионе за сутки выздоровели 43 человека (3932 за все время), за весь период пандемии от COVID-19 скончались 65 человек.
В Псковской области провели уже 96 тыс. 439 исследований на коронавирус.
Статистика по районам:
Псков – 1669
Великие Луки – 1057
Бежаницкий район - 61
Великолукский район – 212
Гдовский район – 89
Дедовичский район – 77
Дновский район - 112
Красногородский район – 44
Куньинский район – 48
Локнянский район - 19
Невельский район - 163
Новоржевский район – 28
Новосокольнический район - 145
Опочецкий район – 67
Островский район – 371
Палкинский район - 58
Печорский район – 103
Плюсский район – 104
Порховский район - 181
Псковский район – 445
Пустошкинский район – 28
Пушкиногорский район - 16
Пыталовский район – 31
Себежский район – 38
Стругокрасненский район – 51
Усвятский район - 27