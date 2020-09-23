5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области

11:04, 23 сентября 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области еще 25 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных достигло 5244. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также сообщается, что в регионе за сутки выздоровели 43 человека (3932 за все время), за весь период пандемии от COVID-19 скончались 65 человек.

В Псковской области провели уже 96 тыс. 439 исследований на коронавирус.

Статистика по районам:

Псков – 1669

Великие Луки – 1057

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 212

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 44

Куньинский район – 48

Локнянский район - 19

Невельский район - 163

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 145

Опочецкий район – 67

Островский район – 371

Палкинский район - 58

Печорский район – 103

Плюсский район – 104

Порховский район - 181

Псковский район – 445

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 16

Пыталовский район – 31

Себежский район – 38

Стругокрасненский район – 51

Усвятский район - 27