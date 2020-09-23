0
11:46
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
11:16
Александр Котов и члены Молодёжного парламента договорились о проведении семинара для молодых депутатов
11:04
5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области
11:03
Из человека в куклы и обратно: карельский спектакль «О рыбаке и рыбке» заставил плакать взрослых
10:41
Освещение в сквере Павших Борцов восстановят в Пскове через месяц
10:23
ФОТОФАКТ: Разруха на автобусной остановке
10:21
#Опросник ПАИ: Надо ли выдавать водительские права с 16 лет?
Еще новости
Общество

5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области

За сутки в Псковской области еще 25 человек заразились коронавирусом, количество инфицированных достигло 5244. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Также сообщается, что в регионе за сутки выздоровели 43 человека (3932 за все время), за весь период пандемии от COVID-19 скончались 65 человек.

В Псковской области провели уже 96 тыс. 439 исследований на коронавирус.

Статистика по районам:

Псков – 1669                                                   

Великие Луки – 1057

Бежаницкий район - 61

Великолукский район – 212

Гдовский район – 89

Дедовичский район – 77

Дновский район - 112

Красногородский район – 44

Куньинский район – 48

Локнянский район - 19

Невельский район - 163

Новоржевский район – 28

Новосокольнический район - 145

Опочецкий район – 67

Островский район – 371

Палкинский район - 58

Печорский район – 103

Плюсский район – 104

Порховский район - 181

Псковский район – 445

Пустошкинский район – 28

Пушкиногорский район - 16

Пыталовский район – 31

Себежский район – 38

Стругокрасненский район – 51

Усвятский район - 27

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса 5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области Инфекционист: Вакцинация от гриппа обеспечит легкое протекание коронавирусной инфекции Более 221 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Есть ли «Арепливир» в аптеках Пскова, выяснило ПАИ В Роспотребнадзоре прокомментировали разрешение на ярмарку в Пскове Еще 6 215 человек в России заболели коронавирусом за сутки Депутат Госдумы прокомментировал цену на препарат от коронавируса «Арепливир» Алексей Репик: Вторая волна заболеваемости COVID-19 может прийтись на конец ноября - начало декабря 1044 человека заболели коронавирусом в Великих Луках
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
23 сентября 2020
В девяти муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика коронавируса
Александр Котов и члены Молодёжного парламента договорились о проведении семинара для молодых депутатов
23 сентября 2020
Александр Котов и члены Молодёжного парламента договорились о проведении семинара для молодых депутатов
5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области
23 сентября 2020
5244 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Освещение в сквере Павших Борцов восстановят в Пскове через месяц
23 сентября 2020
Освещение в сквере Павших Борцов восстановят в Пскове через месяц
ФОТОФАКТ: Разруха на автобусной остановке
23 сентября 2020
ФОТОФАКТ: Разруха на автобусной остановке
#Опросник ПАИ: Надо ли выдавать водительские права с 16 лет?
23 сентября 2020
#Опросник ПАИ: Надо ли выдавать водительские права с 16 лет?
«Везет» так везет! - Игорь Смирнов о работе псковского такси (ВИДЕО)
23 сентября 2020
«Везет» так везет! - Игорь Смирнов о работе псковского такси (ВИДЕО)
Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни
23 сентября 2020
Tele2 запустила портал о здоровом образе жизни

Идет загрузка...