Александр Котов и члены Молодёжного парламента договорились о проведении семинара для молодых депутатов

11:16, 23 сентября 2020, ПАИ

Молодые муниципальные депутаты смогут пройти обучение на семинаре, организованном Псковским областным Собранием. Идея организации такого мероприятия была озвучена в ходе встречи членов Молодёжного парламента, избранных в представительные органы, с председателем Псковского областного Собрания депутатов, заместителем секретаря партии «Единая Россия» Александром Котовым. Екатерина Анисимова, Олеся Горохова и Полина Кушнир поделились со спикером впечатлениями о минувшей избирательной кампании. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Члены Молодёжного парламента прошли кампанию достаточно успешно. Это был первый опыт и для кандидатов, и для всех нас в этом составе. Мы очень хотели попробовать – чтобы наши ребята включились в избирательный процесс. Есть впечатления, опыт, эмоции, можно делать выводы, что получилось, а что не очень», - отметила председатель Молодёжного парламента Юлия Лысова.

«Очевидно – у нас получилось. Мы прошли, но, конечно, усвоив определённые уроки», - отметила Полина Кушнир. По словам депутата Собрания Завеличенской волости, полученный опыт поможет лучше подготовиться к следующим выборам – и в организации встреч, и в выстраивании контакта с избирателями, и во взаимодействии с оппонентами.

Александр Котов обратил внимание, что территория, по которой участвовала в выборах Полина Кушнир, была отмечена конкурентной борьбой.

«Я человек общительный, поэтому разговаривала и с нашими кандидатами, и с кандидатами от оппозиции. Услышала много интересного, но к любой информации всё-таки отношусь скептически, идеология оппонентов меня мало трогает, а особенно, когда громкие высказывания лишены веских аргументов. В целом эмоции от прошедших выборов очень положительные. Конечно, было очень приятно, когда сама прошла и соратники из моей команды тоже», - поделилась впечатлениями Полина Кушнир.

О выборах в Тямшанской волости рассказала Екатерина Анисимова. «Я живу там всю жизнь, являюсь администратором сообщества в соцсетях, все обращения шли через меня. Теперь жители ждут от меня действий – надо думать, как исправить, будем стараться», - отметила молодой депутат и вспомнила установочный семинар Молодёжного парламента в начале года, в ходе которого проходила встреча с Александром Котовым. «Вы тогда спросили, кто планирует участвовать в выборах и верит в свою победу. Я подняла руку. А за неделю до выборов начала волноваться – той уверенности уже не было. Боялась, что придется признаться в своей неудаче. Я очень рада победе, хотя, конечно, далась она нелегко», - рассказала Екатерина Анисимова.

«Это захватывающий опыт. И чем бы вам в жизни ни пришлось заниматься, сколько бы ни участвовали в выборах, вы всегда будете его вспоминать», - согласился Александр Котов и добавил, что в работе любого депутата есть обращения, не имеющие быстрого приемлемого решения. «Проблем много, решать их нужно последовательно, не всегда есть финансовые возможности, но варианты решения искать нужно», - отметил спикер.

Олеся Горохова призналась, что во время участия в кампании по выборам в Собрание городского поселения Остров научилась спокойнее реагировать на выпады. «Бывали случаи, когда люди сначала реагировали скептически, а потом выходили на разговор, и ситуация менялась. Самой тяжёлой неделей была последняя – я жила выборами с утра и до самой ночи. Помню, как стучало сердце во время подсчёта голосов – мы бок о бок шли с оппонентом. Я очень благодарна всем, кто меня поддержал, – поддержка была колоссальная! За 10 минут до закрытия участка приходили люди, которые до этого не голосовали никогда. Выборы – это невероятная школа, пройти ее – классно!» - поделилась Олеся Горохова.

По словам Юлии Лысовой, у всех трех кандидатов были более опытные соперники. Победа была непростой, но заслуженной. Всего же по информации, представленной Избирательной комиссией Псковской области, в минувших выборах мандат депутата муниципального уровня получили 109 жителей региона в возрасте до 35 лет, более 90 из них были выдвинуты «Единой Россией», самым молодым депутатам – 22 года.

В ходе встречи Александр Котов рассказал членам Молодёжного парламента, какая работа ждёт их впереди – о командном подходе в принятии решений, об отстаивании своей точки зрения в кругу коллег, о взаимодействии с главами районов и областными депутатами.

По общему признанию участниц встречи, такая информация на старте деятельности необходима молодым депутатам – далеко не все представляют, как выстраивать взаимодействие, каким набором полномочий обладают представители муниципальной власти, какие вопросы следует адресовать на областной уровень. «Было бы очень хорошо, если бы по примеру работы в Молодёжном парламенте мы смогли бы пройти обучающий курс. Это очень помогло бы в дальнейшей деятельности», - обратилась к спикеру Екатерина Анисимова.

Александр Котов поддержал предложение. «Это хорошая идея. Такие знания могли бы быть полезны всем молодым депутатам независимо от партийной принадлежности. Мы подумаем, как реализовать это предложение в условии ограничений коронавируса», - согласился председатель областного Собрания депутатов.

В заключение встречи спикер еще раз поздравил избранных депутатов с победой и пригласил к участию в заседаниях комитетов и сессии, а поскольку все три члена Молодежного парламента были выдвинуты на выборы партией «Единая Россия» - и в заседании фракции. «Это будет хороший опыт», - заключил Александр Котов.

13 сентября в Псковской области прошла большая муниципальная избирательная кампания, по итогам которой было распределено более тысячи мандатов депутатов районных, городских и сельских собраний.