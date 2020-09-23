423 брендированных автомобиля такси «Везет» работают в Пскове

11:32, 23 сентября 2020, ПАИ

У сервиса такси «Везет» в Пскове зарегистрировано 423 брендированных автомобиля. Об этом в эфире ПАИ-live 23 сентября рассказал региональный директор сервиса заказов поездок «Везет» по Северо-Западу Игорь Смирнов.

«В целом, брендированных автомобилей на город Псков сейчас достаточно. По последним данным, это 423 автомобиля. Это хороший показатель, который мы стараемся ежедневно увеличивать. Это нужно для того, чтобы не потерять узнаваемость бренда в регионе», - отметил спикер.

При этом Игорь Смирнов пояснил, что на заказ клиента может приехать и небрендированный автомобиль. В любом случае пассажир увидит номер и марку машины в смс-сообщении от оператора либо в мобильном приложении сервиса.