Треть заказов на сервисе «Везет» идет через мобильное приложение

12:08, 23 сентября 2020, ПАИ

Треть заказов на сервисе «Везет» идет через мобильное приложение. Об этом заявил региональный директор сервиса заказов поездок «Везет» по Северо-Западу Игорь Смирнов в прямом эфире ПАИ-live 23 сентября.

«На сегодняшний день доля безоператорского заказа, через приложение, составляет порядка 30-35%. Пока не так много», - отметил Игорь Смирнов.

По его словам, в большинстве случаев клиенты заказывают такси через приложение «Везет» с пометкой «оплата по банковской карте». Деньги автоматически списываются с карты после завершения поездки. Директор «Везет» отметил, что клиенты, заказывающие машину через оператора, а не через мобильное приложение, в основном платят наличными.

Игорь Смирнов добавил, что водители «Везет» могут принять безналичный расчет, если в этом есть необходимость, через определенный сервис. «Количество водителей, которые могут принимать такие заказы, значительно увеличилось. С точки зрения динамики принятых и выполненных заказов мы ежедневно растем», - заключил директор сервиса заказов поездок «Везет».