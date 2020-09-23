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Общество

Треть заказов на сервисе «Везет» идет через мобильное приложение

Фото Андрея Степанова.

Треть заказов на сервисе «Везет» идет через мобильное приложение. Об этом заявил региональный директор сервиса заказов поездок «Везет» по Северо-Западу Игорь Смирнов в прямом эфире ПАИ-live 23 сентября.

«На сегодняшний день доля безоператорского заказа, через приложение, составляет порядка 30-35%. Пока не так много», - отметил Игорь Смирнов.

По его словам, в большинстве случаев клиенты заказывают такси через приложение «Везет» с пометкой «оплата по банковской карте». Деньги автоматически списываются с карты после завершения поездки.  Директор «Везет» отметил, что клиенты, заказывающие машину через оператора, а не через мобильное приложение, в основном платят наличными.

Игорь Смирнов добавил, что водители «Везет» могут принять безналичный расчет, если в этом есть необходимость, через определенный сервис. «Количество водителей, которые могут принимать такие заказы, значительно увеличилось. С точки зрения динамики принятых и выполненных заказов мы ежедневно растем», - заключил директор сервиса заказов поездок «Везет».

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