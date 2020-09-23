Электрощитовая горела на улице Гражданской в Пскове

12:03, 23 сентября 2020, ПАИ

Электрощитовая горела на улице Гражданской, 27а, в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 22 сентября в 14:30. В многоквартирном жилом доме на первом этаже огонь повредил электрощитовую. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек. Причина возгорания – короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме того, 23 сентября в 2:17 в деревне Захаровщина Гдовского района загорелась баня. В результате пожара сгорела кровля бани и рядом стоящая пристройка. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.