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Общество

Электрощитовая горела на улице Гражданской в Пскове

Электрощитовая горела на улице Гражданской, 27а, в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 22 сентября в 14:30. В многоквартирном жилом доме на первом этаже огонь повредил электрощитовую. Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и десять человек. Причина возгорания – короткое замыкание в электрощитовой.

Кроме того, 23 сентября в 2:17 в деревне Захаровщина Гдовского района загорелась баня. В результате пожара сгорела кровля бани и рядом стоящая пристройка. Для ликвидации возгорания привлекались две единицы техники и пять человек. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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