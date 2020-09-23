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Общество

«30 лет ходим по лужам и колдобинам» - псковичка просит губернатора сделать тротуары на Кузбасской

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил отремонтировать тротуары на улице Кузбасской Дивизии в Пскове до 30 ноября. С просьбой привести в порядок тротуары у домов № 34, 40 и 42 к главе региона на личном приеме 23 сентября обратилась местная жительница, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«30 лет ходим по лужам, колдобинам. Обращались в администрацию города, но воз и ныне там. Пришел ответ, что объект отремонтируют по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии в 2021 году. Ходим по проезжей части. Вдоль дома №38 вообще нет тротуара, торчит арматура, колодцы выступают до 20 сантиметров», - обратилась псковичка к главе региона.

Фото: ПАИ.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков доложил, что на сэкономленные деньги власти запланировали ремонт тротуаров на ноябрь этого года, на что направят около 990 тысяч рублей. По словам Братчикова, в ближайшее время состоится аукцион, и до 30 ноября ремонт завершат.

Михаил Ведерников подчеркнул, что 30 ноября – контрольный срок завершения ремонта, и попросил главу администрации доложить по итогам работ.

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