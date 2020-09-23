Псковские общественники контролируют ремонт дворовых территорий и проездов

13:03, 23 сентября 2020, ПАИ

250 партийцев из 30 первичных организаций «Единой России" и около 600 псковичей приняли участие в мониторинге дворовых территорий и организации встреч с жителями микрорайонов. Вместе с общественниками проконтролировали ход работ депутаты фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Ольга Федорова, Константин Болотин, Григорий Стороненков, Галина Неваленная, Любовь Николаева, Сергей Колосов, Сергей Гаврилов и глава Пскова Елена Полонская в рамках реализации партпроекта «Городская среда».

В ходе выездов были выявлены различные проблемы: ненадлежащее состояние территории около почты на улице Герцена, 16, отсутствие ремонта придомовой территории на Алтаева, 9, нехватка освещения на улице Труда, 16 и Труда, 22, отсутствие на улице Ижорского Батальона, 10, «лежачих полицейских» на проезжей части. Помеха обзору водителей - высокие кусты возле пешеходного перехода, необходимость сноса аварийной бани в микрорайоне Кресты и многое другое.

Кроме того, партийцы проконтролировали ход ремонтных работ физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у лицея «Развитие». Проанализировали результаты, полученные при ремонте дворовых территорий и проездов в рамках партпроекта «Городская среда». Многие озвученные вопросы уже приняты в работу и решаются.

Так, по вопросу освещения направлена заявка в УГХ, по благоустройству территории возле почты в адрес контрольного управления администрации города также направлено соответствующее обращение. Работы по скосу дикорастущего кустарника в округе № 12 и травы у кафе на улице Текстильной, а также сносу аварийного здания в микрорайоне Кресты уже выполнены. Вопрос установки гаражей для маломобильных групп населения - на личном контроле у депутата. Установлены новые скамейки в сквере «Кораблик», спилены аварийные тополя на улице Юбилейной и по просьбам жителей заасфальтированы «народные тропы», прочищена ливневка на Юбилейной, 65, ремонтируется дорога по Крупской, 22, и Инженерной, 62а, снесена аварийная игровая площадка на Сиреневом бульваре, 17, обнаружены нарушения и выписаны предписания по алкогольной точке на Труда, 50, организован ремонт пешеходной зоны на Кузбасской Дивизии, 40, 42, и многое другое.

«Решается вопрос благоустройства прилегающих территорий к нестационарным торговым объектам. Возле многих магазинов уже оборудована парковочная зона и прибран участок. Помимо этого, на сегодняшний день по вопросам коммунального хозяйства, а также ремонту дорог и проездов большое внимание уделяется не только центральным районам, но и окраинам города. Работы по благоустройству Пскова продолжаются», - отметила заместитель секретаря регионального отделения партии, глава города Елена Полонская.