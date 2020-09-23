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Общество

Очаг заболевания коронавирусом выявили в Невельской межрайонной больнице

В Невельской межрайонной больнице новой коронавирусной инфекцией заболели медицинские работники. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Сообщается, что, по информации регионального комитета по здравоохранению, COVID-19 подтвердился у 4 медицинских работников (2 заместителя главного врача, 1 врач и 1 главная медицинская сестра), а также у начальника гаража.

Сейчас идет работа по выявлению контактной группы лиц, заболевшие изолированы и отправлены на карантин.

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