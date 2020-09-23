0
15:46
Псковичка стала чемпионкой России по карате
15:21
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
15:07
РЕВИЗИЯ: Занимательная арифметика реставрации цепных мостов в Острове
14:56
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:32
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
14:31
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
14:11
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Еще новости
Общество

Полицейские поймали великолукского «черного копателя»

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В Великолукском районе полиция поймала 43-летнего мужчину, подозревающегося в изготовлении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поступила информация, что 43-летний безработный житель одной из деревень Великолукского района занимается поиском оружия в местах боев периода Великой Отечественной войны, после восстанавливая его в своем гараже.

Фото: пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в надворных постройках по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли большое количество предметов, конструктивно схожих с образцами оружия. Некоторые из них признаны проведенной экспертизой пригодными для стрельбы.

Среди изъятого – немецкий карабин «Маузер», имеющий признаки восстановления, две минометные мины, содержащие 400 граммов тротила, а также патроны. Как пояснил мужчина, весь этот арсенал он нашел в ходе раскопок.

Фото: пресс-служба ведомства.

В настоящее время в отношении «черного копателя» возбуждено уголовное дело. В рамках расследования полицейские устанавливают все обстоятельства его противоправной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка стала чемпионкой России по карате
23 сентября 2020
Псковичка стала чемпионкой России по карате
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
23 сентября 2020
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 сентября 2020
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
23 сентября 2020
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
23 сентября 2020
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
23 сентября 2020
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
23 сентября 2020
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
23 сентября 2020
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей

Идет загрузка...