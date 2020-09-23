Полицейские поймали великолукского «черного копателя»

13:59, 23 сентября 2020, ПАИ

В Великолукском районе полиция поймала 43-летнего мужчину, подозревающегося в изготовлении и хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Поступила информация, что 43-летний безработный житель одной из деревень Великолукского района занимается поиском оружия в местах боев периода Великой Отечественной войны, после восстанавливая его в своем гараже.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий в надворных постройках по месту жительства мужчины полицейские обнаружили и изъяли большое количество предметов, конструктивно схожих с образцами оружия. Некоторые из них признаны проведенной экспертизой пригодными для стрельбы.

Среди изъятого – немецкий карабин «Маузер», имеющий признаки восстановления, две минометные мины, содержащие 400 граммов тротила, а также патроны. Как пояснил мужчина, весь этот арсенал он нашел в ходе раскопок.

В настоящее время в отношении «черного копателя» возбуждено уголовное дело. В рамках расследования полицейские устанавливают все обстоятельства его противоправной деятельности.