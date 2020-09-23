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Общество

Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым

Пандемия коронавируса эффективно сказалась на самых разных сферах жизни, в том числе на деятельности некоммерческих организаций.

Многие из них перешли на удаленный режим работы.

Центр устойчивого развития Псковской области подготовил и реализовал проект, который помог жителям региона получить юридические консультации на самые разные темы – с помощью онлайн-сервисов.

О том, как это было, рассказывает директор центра Семен Никонов.

Об этом, а также о развитии некоммерческого сектора Псковской области смотрите в эфире ПАИ-live в 15:00.

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