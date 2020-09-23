0
15:46
Псковичка стала чемпионкой России по карате
15:21
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
15:07
РЕВИЗИЯ: Занимательная арифметика реставрации цепных мостов в Острове
14:56
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:32
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
14:31
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
14:11
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Еще новости
Общество

Котельную в Славковичах отремонтируют до начала отопительного сезона

Фото: pskov.ru

В поселке Славковичи Порховского района решат проблему с перебоями подачи тепла в многоквартирные дома. Жители населенного пункта обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с этой проблемой во время личного приема 23 сентября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Один из жильцов поселка рассказал, что квартиры в его доме во время осенне-зимнего периода отапливаются неравномерно. В одной части дома батареи горячие, в другой – нормативы по теплу не соблюдаются.

Глава Порховского района Виктор Степанов сообщил, что уже принял меры. В котельной частично заменили отопительное оборудование и отремонтировали теплотрассу, осталось ее утеплить.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос необходимо решить до наступления отопительного сезона, и поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову оказать в этом содействие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка стала чемпионкой России по карате
23 сентября 2020
Псковичка стала чемпионкой России по карате
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
23 сентября 2020
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 сентября 2020
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
23 сентября 2020
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
23 сентября 2020
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
23 сентября 2020
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
23 сентября 2020
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
23 сентября 2020
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей

Идет загрузка...