Котельную в Славковичах отремонтируют до начала отопительного сезона

14:43, 23 сентября 2020, ПАИ

В поселке Славковичи Порховского района решат проблему с перебоями подачи тепла в многоквартирные дома. Жители населенного пункта обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с этой проблемой во время личного приема 23 сентября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Один из жильцов поселка рассказал, что квартиры в его доме во время осенне-зимнего периода отапливаются неравномерно. В одной части дома батареи горячие, в другой – нормативы по теплу не соблюдаются.

Глава Порховского района Виктор Степанов сообщил, что уже принял меры. В котельной частично заменили отопительное оборудование и отремонтировали теплотрассу, осталось ее утеплить.

Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос необходимо решить до наступления отопительного сезона, и поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову оказать в этом содействие.