Котельную в Славковичах отремонтируют до начала отопительного сезона
В поселке Славковичи Порховского района решат проблему с перебоями подачи тепла в многоквартирные дома. Жители населенного пункта обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с этой проблемой во время личного приема 23 сентября, сообщили в пресс-службе региональной администрации.
Один из жильцов поселка рассказал, что квартиры в его доме во время осенне-зимнего периода отапливаются неравномерно. В одной части дома батареи горячие, в другой – нормативы по теплу не соблюдаются.
Глава Порховского района Виктор Степанов сообщил, что уже принял меры. В котельной частично заменили отопительное оборудование и отремонтировали теплотрассу, осталось ее утеплить.
Михаил Ведерников подчеркнул, что вопрос необходимо решить до наступления отопительного сезона, и поручил председателю комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергею Грахову оказать в этом содействие.