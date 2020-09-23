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Общество

Более 20 тонн белорусского картофеля не пропустили через границу в Псковской области

В минувшие выходные сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении фитосанитарного контроля запретили к ввозу в страну 21 тонны продовольственного картофеля. Подкарантинная продукция следовала из Республики Беларусь в Санкт-Петербург, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы выяснили, что на продукции отсутствует часть маркировки, содержащая информацию о наименовании, адресе предприятия-производителя и стране происхождения, что не дает возможности удостовериться в ее безопасности и карантинном фитосанитарном состоянии.

В связи c нарушением Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на территории Евразийского экономического союза, ввоз потенциально небезопасной подкарантинной продукции на территорию Российской Федерации запрещен. Инспекторы управления оформили предписание о возврате 21 тонны продовольственного картофеля в Республику Беларусь.

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