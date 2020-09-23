0
15:46
Псковичка стала чемпионкой России по карате
15:21
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
15:07
РЕВИЗИЯ: Занимательная арифметика реставрации цепных мостов в Острове
14:56
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:32
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
14:31
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
14:11
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Еще новости
Общество

30% продукции псковского завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт

Фото Андрея Степанова.

30% продукции завода «Титан-Полимер» пойдет на экспорт. Об этом заявил председатель совета директоров АО ГК «Титан» Михаил Сутягинский во время визита на строительную площадку завода «Титан-Полимер». Строящийся объект в Моглино он посетил вместе с заместителем председателя правления АО «Газпромбанк» Алексеем Белоусом.

Михаил Сутягинский рассказал, что первое время на заводе будет работать команда высококлассных специалистов из других регионов. Они будут обучать местные кадры и смотреть за выходом проекта на заявленные мощности.

Михаил Сутягинский. Фото Андрея Степанова.

«Мы должны получить качество мирового уровня. Иначе не сможем конкурировать на экспорте. У нас есть обязательства перед Минпромторгом о том, что с этих мощностей 30% продукции будет направлено на реализацию за рубеж. Разумеется, мы должны подтвердить это качество», - отметил Михаил Сутягинский.

Приглашенная команда профессионалов будет работать на заводе до тех пор, пока местные специалисты не получат аттестацию и необходимую квалификацию.

Кроме того, сотрудников завод будет готовить совместно с Псковским государственным университетом.

«Обучение будет проходить по специальной образовательной программе, которая позволит сотрудникам совершенствовать знания, улучшать навыки, повышая свой разряд и квалификацию, - рассказал Михаил Сутягинский. - В этом мы очень заинтересованы, потому что не хотим останавливаться на одном ассортименте - наши мощности позволяют производить широкий перечень продукции».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковичка стала чемпионкой России по карате
23 сентября 2020
Псковичка стала чемпионкой России по карате
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
23 сентября 2020
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 сентября 2020
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
23 сентября 2020
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
23 сентября 2020
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
23 сентября 2020
Первую линию производства БОПЭТ-пленки «Титан-Полимер» планирует запустить в конце этого года
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
23 сентября 2020
Руководство «Газпромбанка» посетило псковский завод «Титан-Полимер»
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей
23 сентября 2020
Под Псковом женщину сбили насмерть на глазах у дочерей

Идет загрузка...