С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли

15:21, 23 сентября 2020, ПАИ

В Псковской области во время финального этапа чемпионата России по ралли «Псков-2020» перекроют участки дорог в трех районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации. С 1 по 4 октября временно закроют для движения автомобилей региональные дороги Новоржевского, Палкинского и Печорского районов, приказ подписан председателем комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борисом Елкиным.

Тестовые заезды гонщиков пройдут 1 октября на участке дороги Качаново — Луг — Родовое (от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района). Временное прекращение движения вводится с 9:00 до 17:00.

В этот же день, в четверг, с 10:00 до 18:00 перекроют участок дороги Овчино — Дубровы — Литово (от деревни Перхово до деревни Литово в Новоржевском районе).

В первый день соревнований, 3 октября, гоночные автомобили выйдут на дороги Палкинского района. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет закрыт для транспорта участок дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок (от деревни Кудрово до деревни Качаново) с 13:35 до 17:10.

А с 13:50 до 17:30 закроют еще один участок этой же дороги — от деревни Качаново до дороги Симоняты — автодорога Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок, а также отрезок дороги Симоняты — автодорога Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Козлы до дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок.

Во второй день, 4 октября, автогонки продолжатся в Печорском и Палкинском районах. С 9:05 до 12:00 и с 12:50 до 15:30 перекроют движение по дороге Железово — Лавры от деревни Железово до деревни Лавры. В это же время закроют участок дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок (от деревни Лавры до деревни Высокий Мост).

С 9:30 до 12:25 и с 13:15 до 15:55 — участок этой же дороги от деревни Высокий Мост Печорского района до деревни Качаново Палкинского района.

С 9:50 до 12:45 и с 13:35 до 16:15 прекращается движение по участку дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района.

В этот же период времени нельзя будет ездить по участку дороги Качаново — Луг — Родовое от деревни Луг до деревни Анашкино Палкинского района.