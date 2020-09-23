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Общество

Асфальт от улицы Леона Поземского до улицы Набат уложат в Пскове до 1 октября

В Пскове ведутся мероприятия по укладке асфальтобетонного покрытия от улицы Леона Поземского до улицы Набат. Работы будут завершены в срок до 1 октября 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации Пскова.

Работы ведет подрядная организация ООО «Эгле» в рамках объекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)».

После выполнения предусмотренных проектом работ по укладке асфальтобетонного покрытия будут выполнены работы по благоустройству прилегающей территории согласно проектно-сметной документации в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Улица Леона Поземского – одна из основных магистралей города, она будет реконструирована на всем ее протяжении: от Троицкого моста до границы Пскова. Реконструкция затронет тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы. Кроме того, будут заменены водопроводные, канализационные, ливневые сети, которые проходят под самой улицей.

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