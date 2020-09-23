Двое мужчин пытались угнать ГАЗ-3110 в Великих Луках

15:49, 23 сентября 2020, ПАИ

В ночь на 22 сентября в Великих Луках от дома на улице Дружбы неизвестные пытались угнать автомобиль ГАЗ-3110. Полиция подозревает в этом преступлении двух великолучан, 26 и 23 лет, они дали признательные показания, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Еще одна кража произошла 21 сентября в Порхове. Около 23:00 на проспекте Ленина двое мужчин попытались угнать легковушку ВАЗ-2109, но это им не удалось. А затем здесь же на проспекте Ленина была угнана «Мазда», но и на ней угонщики далеко уехать не смогли, поскольку машина заглохла. Владельцы обратились в полицию.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались двое 17-летних школьников. По словам ребят, им захотелось покататься. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.