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Общество

В ФНС России усовершенствовали интернет-сервис для уплаты налогов и пошлин

 

На официальном сайте Федеральной налоговой службы России усовершенствовали интернет-сервис «Уплата налогов и пошлин», сообщили в УФНС России Псковскому агентству информации.

Специалисты налоговой службы учли предложения по улучшению сервиса, и теперь виды налогов и сборов в нем сгруппированы под конкретные категории налогоплательщиков.

Так, например, сервис содержит отдельные разделы для физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Они могут сформировать расчетный документ, оплатить налоги за себя или третье лицо, государственную пошлину и другие виды налоговых платежей.

Кроме того, появилось еще одно очень важное нововведение. Теперь все категории налогоплательщиков, находясь за пределами Российской Федерации, могут уплатить налоги картой иностранного банка. Это можно сделать в разделе «Уплата налогов картой иностранного банка».

Отметим, обновленная версия поможет плательщикам быстро и правильно заполнить расчетные документы и своевременно исполнить обязанность по уплате налогов для избежания просрочек и начисления пеней.

 

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