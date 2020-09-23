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Общество

Какие болезни ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом

Фото ПАИ.

Список болезней, которые усугубляют негативный прогноз состояния пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директора НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксану Драпкину. 

«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией, - артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение. Сколько бы публикаций ни было, эти три лидируют», - сказала она.

Драпкина добавила, что к числу заболеваний причисляют хронические обструктивные болезни легких - легочные патологии.
Эксперт обратила внимание, что для того, чтобы защитить себя от коронавируса, необходимо учитывать три составляющие. «Первое - сам вирус, мы очень неплохо его изучили, мы знаем, как он передается, где он устойчив», - рассказала она. Второй аспект - понимание, что может отяготить инфекцию - это и перечисленные заболевания, и возраст пациента. Третье - среда передачи.
«Надо сделать так, чтобы была социальная дистанция, когда вирус попасть не может. Надо мыть руки, надо носить маску. Причем не один человек должен носить маску, а все находящиеся в помещении. То есть необходимо соблюдение все тех же мер, про которые мы очень много говорили», - заключила Драпкина.
С 21 по 27 сентября в России проходит всероссийская акция «Неделя здоровья», организованная ТАСС, порталом «Будущее России».

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