0
19:39
Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
17:27
Какие болезни ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом
16:47
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Псковском районе
15:46
Псковичка стала чемпионкой России по карате
15:21
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
15:07
РЕВИЗИЯ: Занимательная арифметика реставрации цепных мостов в Острове
14:56
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Материнский капитал проиндексируют в 2021 году

Фото: Андрей Степанов.

Президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом он заявил на встрече с сенаторами 23 сентября, пишет РИА Новости.

«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей, право на 466 тысяч 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что также важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться», - сказал Владимир Путин.

Уже с 1 января 2021 года выплата увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля.

При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
23 сентября 2020
Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
Какие болезни ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом
23 сентября 2020
Какие болезни ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Псковском районе
23 сентября 2020
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Псковском районе
Псковичка стала чемпионкой России по карате
23 сентября 2020
Псковичка стала чемпионкой России по карате
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
23 сентября 2020
С 1 по 4 октября в Псковской области перекроют дороги из-за ралли
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23 сентября 2020
Реставрация омолодила уникальные цепные мосты в Острове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
23 сентября 2020
50 килограммов свадебных замков спилили с цепных мостов в Острове
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым
23 сентября 2020
Удаленный волонтер – ПАИ-live с Семеном Никоновым

Идет загрузка...