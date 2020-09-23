Материнский капитал проиндексируют в 2021 году

16:39, 23 сентября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом он заявил на встрече с сенаторами 23 сентября, пишет РИА Новости.

«Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 тысяч 617 рублей, право на 466 тысяч 617 рублей семья получает при рождении первого ребенка... И что также важно – материнский капитал будет ежегодно индексироваться», - сказал Владимир Путин.

Уже с 1 января 2021 года выплата увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 432 рубля.

При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей.