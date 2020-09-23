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Общество

За покупку и хранение наркотиков великолучанин получил 7 лет тюрьмы

В Великих Луках местный житель получил семь лет тюрьмы за приобретение и хранение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В начале июля 2019 года 30-летний мужчина в ходе переписки в мессенджере Telegram получил от продавца информацию о местонахождении «закладки» с синтетическим наркотическим средством, у стены гаража. В тот же день великолучанин извлек «закладку» и хранил для личного употребления.

Приговором Великолукского городского суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ  (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере).

Приговор вступил в законную силу.

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