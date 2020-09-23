Около 90 контейнеров для ТКО уничтожили злоумышленники в Псковской области

18:41, 23 сентября 2020, ПАИ

За последние месяцы в Псковской области злоумышленники уничтожили около 90 контейнеров для ТКО, большая часть из них располагалась в Пскове. В отдельных случаях из-за поджогов пострадали контейнерные площадки, и даже автомобили, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Последний случай поджога контейнера для ТКО был зафиксирован 23 сентября на улице Труда, 22 в Пскове, уточнили в «Экопроме».

По фактам происшествий проводят проверки полиция и МЧС. «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом, и мы надеемся, что виновники поджогов будут найдены и понесут наказание», – заявил руководитель филиала ООО «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст.

Всех, кто стал очевидцем порчи контейнеров или обладает информацией о людях, причастных к данным деяниям, представители компании «Экопром» просят обращаться в правоохранительные органы. Также можно отправить информацию в адрес регоператора.