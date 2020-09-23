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Автомобиль «притёрся» с автобусом в центре Пскова

В Пскове на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта автомобиль Kia Spectra «притёрся» с автобусом, следующим по маршруту № 8, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

ДТП произошло 23 сентября около 18:40 во время поворота автомобиля Kia Spectra с улицы Гоголя на Октябрьский проспект. Повреждений у обоих транспортных средств нет. Автомобиль и автобус продолжают находиться на дороге, водители транспорта дожидаются сотрудников ГИБДД.

Из-за дорожной аварии на Октябрьском проспекте затруднено движение. 

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