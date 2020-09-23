Автомобиль «притёрся» с автобусом в центре Пскова
В Пскове на пересечении улицы Гоголя и Октябрьского проспекта автомобиль Kia Spectra «притёрся» с автобусом, следующим по маршруту № 8, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
ДТП произошло 23 сентября около 18:40 во время поворота автомобиля Kia Spectra с улицы Гоголя на Октябрьский проспект. Повреждений у обоих транспортных средств нет. Автомобиль и автобус продолжают находиться на дороге, водители транспорта дожидаются сотрудников ГИБДД.
Из-за дорожной аварии на Октябрьском проспекте затруднено движение.