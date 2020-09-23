Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском

19:39, 23 сентября 2020, ПАИ

Сегодня, 23 сентября, народный артист России, актер Александринского театра Николай Мартон представил публике Пушкинского театрального фестиваля моноспектакль «Вертинский. Русский Пьеро», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Постановка режиссёра Антона Оконешникова – спектакль-концерт, в котором артист Вертинский обнажает душу перед публикой и перевоплощается в Пьеро.

«Приобщиться к тайне «Русского Пьеро», исполнить произведения Вертинского и вместе со зрителями понять, как они отзываются в сердце сегодня, – давняя творческая мечта корифея александринской сцены Николая Мартона», – отмечали создатели спектакля.

Отметим, что в 2021 году Псковский театр драмы имени Пушкина и Александринский театр объединятся и станут частями Национального театра.

27-й Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове с 20 по 28 сентября.