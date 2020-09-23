Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском
Сегодня, 23 сентября, народный артист России, актер Александринского театра Николай Мартон представил публике Пушкинского театрального фестиваля моноспектакль «Вертинский. Русский Пьеро», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Постановка режиссёра Антона Оконешникова – спектакль-концерт, в котором артист Вертинский обнажает душу перед публикой и перевоплощается в Пьеро.
«Приобщиться к тайне «Русского Пьеро», исполнить произведения Вертинского и вместе со зрителями понять, как они отзываются в сердце сегодня, – давняя творческая мечта корифея александринской сцены Николая Мартона», – отмечали создатели спектакля.
Отметим, что в 2021 году Псковский театр драмы имени Пушкина и Александринский театр объединятся и станут частями Национального театра.
27-й Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове с 20 по 28 сентября.