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Общество

Артист Александринского театра Николай Мартон выступил в Пскове с моноспектаклем о Вертинском

Сегодня, 23 сентября, народный артист России, актер Александринского театра Николай Мартон представил публике Пушкинского театрального фестиваля моноспектакль «Вертинский. Русский Пьеро», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Постановка режиссёра Антона Оконешникова – спектакль-концерт, в котором артист Вертинский обнажает душу перед публикой и перевоплощается в Пьеро.

«Приобщиться к тайне «Русского Пьеро», исполнить произведения Вертинского и вместе со зрителями понять, как они отзываются в сердце сегодня, – давняя творческая мечта корифея александринской сцены Николая Мартона», – отмечали создатели спектакля.

Отметим, что в 2021 году Псковский театр драмы имени Пушкина и Александринский театр объединятся и станут частями Национального театра.

27-й Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове с 20 по 28 сентября.

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