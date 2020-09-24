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Общество

В Пскове пройдёт мастер-класс по воркауту

Фото: группа ВКонтакте «Street Workout Псков»

В Пскове  для студентов и молодежи 24 сентября пройдёт мастер-класс по воркауту. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Мероприятие состоится на спортивной площадке возле дома №9 на улице Воеводы Шуйского в 18.30. 

«Вместе с тренировками по воркауту вы пройдете путь от подготовки до сдачи нормативов комплекса ВФСК "Готов к труду и обороне"», - отметил Виталий Дидыч.

Проект развития воркаут движения, как основа подготовки к ГТО, реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса «Команда 2018», регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области - Центра спортивной подготовки Псковской области и Псковского городского молодежного центра.

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