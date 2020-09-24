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Общество

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Президент России Владимир Путин сообщил об индексации пенсий в стране в 2021 году на 6,3% в ходе встречи с сенаторами в Кремле 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС. 

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ отметил глава государства. 

Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на значительный объем выпадающих доходов ПФР и Фонда соцстрахования, все обязательства по оказанию медпомощи и поддержке населения выполнят. Президент заверил, что их профинансируют полностью из федерального бюджета.

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