Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

23:21, 23 сентября 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин сообщил об индексации пенсий в стране в 2021 году на 6,3% в ходе встречи с сенаторами в Кремле 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ отметил глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что несмотря на значительный объем выпадающих доходов ПФР и Фонда соцстрахования, все обязательства по оказанию медпомощи и поддержке населения выполнят. Президент заверил, что их профинансируют полностью из федерального бюджета.