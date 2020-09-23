В Великих Луках прошёл единый день безопасности дорожного движения

22:35, 23 сентября 2020, ПАИ

23 сентября в Великих Луках в рамках «недели безопасности» прошёл единый день безопасности дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Во всех образовательных организациях города педагоги провели профилактические занятия с детьми. В детских садах прошли практические занятия в игровой форме, как в группах, так и на улице во время прогулки. Детям напомнили о правилах поведения в тех или иных дорожных ситуациях.

В великолукских школах состоялись «пятиминутки» и лекционные беседы на следующие актуальные темы: «Фликер - это Ваш шанс на жизнь», «Пешеход иди на переход!», «ПДД для велосипедистов», «Автокресло - детям!».

В утренние часы вблизи образовательных учреждений члены отрядов ЮИД дежурили на пешеходных переходах.