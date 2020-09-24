Псковский губернатор поблагодарил за поддержку начальника ГУ МЧС России

00:07, 24 сентября 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поблагодарил за помощь и поддержку региона начальника ГУ МЧС России Евгения Зиничева.

«Последние 2 года Псковская область получила беспрецедентную поддержку Министерства. Мы смогли обновить технику Противопожарного лесного центра рамках нацпроекта «Экология». На выделенные региону средства благоустроили прилегающие территории частей Главного управления к Ганзейским дням. Благодаря тесному сотрудничеству и личной поддержке Евгения Николаевича, было принято решение о строительстве нового здания Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников заявил, что уверен в продолжении развития региональной системы противодействия ЧС для защиты жизни, здоровья и имущества псковичей.