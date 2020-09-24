Стадион «Машиностроитель» готов на 80%

00:14, 24 сентября 2020, ПАИ

Стадион «Машиностроитель» готов на 80%, сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников.

«Завершаются работы на малой и большой трибунах, административном здании, монтаж беговых дорожек, легкоатлетических секторов и благоустройства территории – выполнение более 80%», – отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, в подтрибунных помещениях предусмотрены легкоатлетический манеж, спортзал, зал для занятий фехтованием, велоспортом, аэробикой и борьбой. Губернатор добавил, что для комфортного пребывания спортсменов из других городов сделают места для размещения с ночёвкой по типу общежития.

«Стадион получится технологичным и инженерно-насыщенным. Для маломобильных граждан предусмотрены лифты и пандусы. Безусловно, новый объект сделает спорт ещё более доступным для жителей города и позволит качественно улучшить подготовку наших спортсменов», – заверил губернатор Псковской области.

Михаил Ведерников добавил, что поручил подрядчику выполнить все строительные работы на 100% к декабрю этого года.