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Общество

Стадион «Машиностроитель» готов на 80%

Стадион «Машиностроитель» готов на 80%, сообщил в своём Instagram губернатор Михаил Ведерников. 

«Завершаются работы на малой и большой трибунах, административном здании, монтаж беговых дорожек, легкоатлетических секторов и благоустройства территории – выполнение более 80%», – отметил губернатор. 

По словам Михаила Ведерникова, в подтрибунных помещениях предусмотрены легкоатлетический манеж, спортзал, зал для занятий фехтованием, велоспортом, аэробикой и борьбой. Губернатор добавил, что для комфортного пребывания спортсменов из других городов сделают места для размещения с ночёвкой по типу общежития. 

«Стадион получится технологичным и инженерно-насыщенным. Для маломобильных граждан предусмотрены лифты и пандусы. Безусловно, новый объект сделает спорт ещё более доступным для жителей города и позволит качественно улучшить подготовку наших спортсменов», – заверил губернатор Псковской области. 

Михаил Ведерников добавил, что поручил подрядчику выполнить все строительные работы на 100% к декабрю этого года.

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