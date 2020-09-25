Совет по молодежной политике при главе Пскова подвел итоги работы

08:18, 25 сентября 2020, ПАИ

Активисты Совета по молодежной политике при главе Пскова подвели итоги работы с марта по сентябрь 2020 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Об итогах работы рассказал председатель совета Александр Андреев. Он отметил, что в этом году активисты провели ряд мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы: конкурс рисунков, «Флаг России в каждый дом», «Свеча победы», раздача георгиевских ленточек, выставка рисунков, поздравление ветеранов и вручение им памятных медалей.

На период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, молодые люди стали участниками волонтерского центра: участвовали в раздаче медицинских масок и перчаток для индивидуальной защиты, помогали пожилым людям, доставляя необходимые товары до двери, провели акцию «Мы вместе».

Многие вошли в состав движения «Волонтеры Конституции» и участвовали в подготовке к общероссийскому дню голосования по вопросу одобрения поправок, вносимых в Конституцию РФ, а также были в команде общественного наблюдения за ходом голосования.

Совет включился в процесс выработки предложений и заключений в рамках разработки стратегии развития Пскова до 2030 года.

Также была оказана помощь в организации многочисленных социально значимых мероприятий и акций: «Зарядка со стражем порядка!», кураторство над реабилитационной программой «Поверь в себя», субботники, мониторинг памятных табличек и приведение их в порядок.

Глава Пскова Елена Полонская поблагодарила молодых людей за хорошо организованную работу и интересный подход к реализации мероприятий.

Елена Полонская также поздравила учителя русского языка и литературы Анастасию Димитриеву с победой на областном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России-2020» и вручила ей благодарственное письмо и подарок. Также благодарственными письмами были награждены активисты молодежного совета.

Молодежный совет был сформирован в марте 2020 года на конкурсной основе. В его состав вошли молодые люди от 14 до 30 лет.