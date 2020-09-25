COVID-19 может вызывать опухоль мозга

08:28, 25 сентября 2020, ПАИ

Коронавирус нового типа COVID-19 может стать причиной возникновения опухолей головного мозга, а также спровоцировать рост уже имеющихся новообразований. Такую гипотезу выдвинули турецкие ученые, пишет газета «Известия».

По их словам, часть молекулы SARS-Cov-2 связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания. Речь идет о глиальных и нейроглиальных клетках, окружающих нейроны.

В свою очередь, российские медики считают, что последствия COVID-19 в отдаленной перспективе только предстоит изучить в деталях. Но исключать подобное нельзя, поскольку многие вирусы проявляют свои свойства спустя десятки лет.